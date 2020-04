Kristjan Rahu annetab riigile miljoni euro väärtuses isikukaitsevahendeid

Jaak Aabi sõnul on kriisiolukord tõestanud eestlaste abivalmidust ja solidaarsust. «Eesti inimesed on eriolukorras olnud väga mõistvad ja abivalmid. Enda kogemusest sooviksin välja tuua kaks kõige eredamat näidet - Kristjan Rahu suuremahuline isikukaitsevahendite annetus Eesti riigile ning uuel nädalal lansseeritav andmete kogumise platvorm,» ütles ta.

Ministri sõnul on Kristjan Rahu annetus tänuväärne ja märgiline. «Kokku annetati 30 000 kaitseülikonda ja 600 000 kaitsemaski, mille kogumaksumus koos transpordiga on 950 000 eurot. Kõik kulud kandis ettevõtja,» ütles Aab. «Olen siiralt tänulik Kristjan Rahule ja tema äripartner Richard Tomingale. Oleme nendega teinud head koostööd.»

Lisaks Rahule on mõistagi riigile abi pakkunud paljud teised ettevõtjad. «Olen peaaegu iga päev suhelnud erinevate ettevõtjatega, kes soovivad riiki ühel või teisel viisil aidata. Mõned kaaluvad oma tootmise ümberkorraldamist, teised soovivad aga annetada raha või tooteid,» ütles Aab. «Mitmed projektid ja tegevused on käivitunud. See teeb südame soojaks, et paljud ettevõtted soovivad tulla riigile ja Eesti inimestele appi,» tänab ta abipakkujaid.