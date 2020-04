Video ⟩ Helmedel on Karu parteisse kutsumise kohta kaks vastupidist versiooni

Meediale andsid toimuva kohta kommentaare nii EKRE juht ja siseminister Mart Helme kui ka erakonna asejuht ja rahandusminister Martin Helme. Mõlemad nad kinnitasid, et erakonnal oli Karule etteheiteid maailmavaate pärast ning neil oli ootus, et Karu erakonnaga liituks. Tähelepanuväärne on aga see, et Karu EKREsse kutsumise kohta rääkisid Helmed teineteisele täiesti vastukäivat juttu.