Eriolukord ⟩ Ametlikud vastused korduma kippuvatele küsimustele

Vastused on koostanud Eesti Vabariigi ametkonnad ning need annavad ametlikku teavet. Riigi eri ametkonnad uuendavad küsimusi ja vastuseid pidevalt, et hetketeadmiste valguses oleks kättesaadav ajakohane ja kontrollitud info. Materjali allikas on Riigikantselei kommunikatsioonikeskus. Infokogumik sisaldab õiget ja kontrollitud infot ja seda värskendavad, lisavad uusi küsimusi ja vastuseid ööpäevaringselt inimesed kõigist asjasse puutvatest asutustest. Sisu on loonud riigikantselei kommunikatsioonikeskus.