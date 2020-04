Kaimar Karu: minu hirm on see, et kõik seni tehtu liiva jookseb

Seni veel IT-ministri ametikohal olev Kaimar Karu rääkis «Ringvaates», et nende etteheidetega, mis EKRE juhid on täna talle teinud, ta põhimõtteliselt nõus ei ole.

Minister tõi välja, et praeguses eriolukorras on kõige olulisem, et MKMi, Kredexi ja EASi kavandatud meetmed tooksid ettevõtjatele kergendust ning nad saaksid vajamineva raha kätte.

«Olukorras, kus tuleb võimalikult kiiresti (meetmed) käivitada, et ettevõtted ellu jääks, siis selles olukorras tuua sisse selline vangerdus – see ajastus on minu jaoks arusaamatu,» avaldas Karu enda väljavahetamise pärast hämmingut.