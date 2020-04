Eriolukord Osmussaarel ei erine eriti tavalisest varakevadest

«Meile sobib see vaikus, ei ole vaja iga päev teistega nokkapidi koos olla ega poes käia,» ütles viie alalise elanikuga Osmussaare saarevaht Rita Koppel intervjuus « Vikerhommikule ».

Saare eluolu kirjeldanud Koppel rääkis, et elanikud on end sisse seadnud kahes eri paigas: saare keskel ja majaka juures. Päeva jooksul kohtuvad nad mitu korda ja tegutsevad koos ning osasid toidutagavarasid ostavad saarlased ette valmis kuni pooleks aastaks.

«Kunagi aastaid tagasi oli siin selline karm talv, kui kaks kuud ei saanud üle mere, sest rüsijää sõitis siin vahepeal edasi, tagasi, sa ei sõida oma väikese paadiga siit läbi,» selgitas Koppel, täiendades, et sellest ajast on neil kombeks, et kahe kuu toit peab varutud olema.