Negatiivse testitulemusega Raatuse ühiselamu elanikud vabastati liikumispiirangust

Tartu kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul tõi tänane hommik paremaid uudiseid, kuna uusi positiivseid testitulemusi ei lisandunud. «Kõik meie koostööpartnerid on teinud väga head tööd ja kõik endast oleneva, et viirusele ühiselamus piir panna. Samas ei saa siiski kaotada valvsust, kuna haigus on salakaval ning noortel inimestel ei ole sageli sümptomeid. Sel põhjusel on terviseamet ka nakatunud inimeste liikumisteed tagasiulatuvalt põhjalikult kaardistanud,» ütles Urmas Klaas.

Kokku on Raatuse ühiselamus testitud 274 isikut, kellest 16 on andnud positiivse proovi. Positiivse testitulemusega elanikel on keelatud oma tubadest lahkuda kuni tervenemiseni. Nendega kontaktis olnud 27 isikut on samuti eraldatud ühiselamus omaette tsooni ja nad peavad olema kaks nädalat ühiselamus ja jälgima tervist. Neile on tagatud ühiselamu hoovis õues viibimise võimalus. Isolatsioonis viibivad inimesed on eraldatud nii, et nad ei puutu kokku ülejäänud elanikega.