Iluteenindajad paluvad valitsuselt abi isikukaitsevahendite soetamisel

Juuksurite ühenduse, kosmeetikute liidu ning jalaspetsialistide seltsi ühises pöördumises märgitakse, et olukorras, kus riigis kehtivad liikumispiirangud ning inimesed ei tohi olla üksteisele lähemal kui kaks meetrit, ei ole kriisikomisjon piiranud ilusalongide lahtiolekut, kuigi tegu on teenustega, kus pole võimalus kinni pidada 2x2 reeglist.

«Kriisikomisjon on välja toonud, et ilusalongidel on seadusest tulenev kohustus kasutada desinfitseerimisvahendeid. Oleme väitega nõus ning peame sellest reeglist mitte kinnipidamist taunitavaks. Samas nõuab aga tekkinud olukord rohkemate kaitse- ja desinfitseerimisvahendite olemasolu ja kasutamist kui seni,» öeldakse pöördumises.