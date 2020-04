Maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid sõnas tänasel keskpäevasel pressikonverentsil, et koroonakriis on halvanud enim majutus- ja toitlustussektorit. Laidi sõnul on selles valdkonnas jäänud tasumata ca 70 protsenti märtsis deklareeritud maksudest.