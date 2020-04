Video ja blogi ⟩ Laid: tasumata maksude osakaal on kõige suurem Saaremaal

«Meie sõnum on see, et ka raskustesse sattunud ettevõtjad esitaksid oma deklaratsioone. Nende esitamine on eeldus ka erinevate riigipoolsete toetuste saamiseks. Koostöös saame teha paindlikke kokkuleppeid,» kutsus Laid ettevõtjaid üles. «Samas tuleb tõdeda, et eelmise kuu TSD deklaratsioone (tulu- ja sotsiaalmaksu, kogumispensioni ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon - toim) esitas 4000 ettevõtet vähem. Nende seast umbes 100 on ka suured maksumaksjad, kes tasusid varem rohkem kui 10 000 eurot tööjõumakse,» nentis maksuameti peadirektor.

Laidi sõnul on ettevõtetel märtsist riigi ees üleval rohkem kui 50 miljonit tasumata makse. «Deklaratsioonide põhjal tekkis ettevõtjatel märtsis riigi ees 460 miljonit kohustusi, millest täna on tasumata 65 miljonit. Võlg on eelkõige kasvanud töötlevas tööstuses, kaubanduses ning info ja sides, mis on suured sektorid. Osakaaluna on suur võlgnevus majutuses ja toitlustuses, kus ca 70% deklareeritud kohustusi on tasumata. Regiooniti on kõige kõrgem tasumata maksude osakaal Saaremaal.»

Maksuameti peadirektori sõnul on ka töökohtade arv jõudsalt vähenemas. Enim on taas saanud pihta majutus ja toitlustussektor. «Eestis oli märtsi lõpus veebruariga võrreldes 5300 töökohta vähem. Kõige rohkem kadusid töökohad majutuses ja toitlustuses ning ehituses, mõlemas ca 1000 töökohta.»

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on töötusemäär Eestis stabiilses kasvutrendis. «Pühapäeva õhtuse seisuga oli töötutena arvel 46 638 inimest. Alates 13. märtsist on registreeritud töötute arv tõusnud 9925 inimese võrra. Möödunud nädalal registreeriti 2247 uut töötut, mida on vähem kui nädal varem. Registreeritud töötuse määr on hetkel 7,2 protsenti, kasvades nädalaga neli ja kuuga 22 protsenti. Töötus on kasvanud kõigis maakondades, enim Harjumaal ning Hiiumaal,» sõnas töötukassa juhatuse esimees.

Paaveli sõnul on töötukassa juba välja maksnud pea 25 miljonit eurot töötasu hüvitisi. «Töötasu hüvitamise avalduse esitasid eelmisel nädalal 1427 asutust, kes taotlesid seda 5105 inimesele. Alates 13. märtsist on taotluse esitatud 5659 asutust ja seda on taotletud 30739 inimesele. Välja oleme seda maksnud 29 778 töötajale, mis tähendab rahaliselt 24 537 505 eurot,» ütles Paavel, kelle sõnul tuleb edasiste järelduste tegemiseks oodata ära aprillikuu avaldused.