Tähtis teada ⟩ Keskpäevane ülevaade olulisematest kriisiuudistest

1535 ametlikult nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 602 koroonaviiruse testi, millest 7 proovi osutus positiivseks. Eestis on tänaseks Covid-19 diagnoosi saanud 1535 inimest.

Praegu vajab meil haiglaravi 128 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Kõige noorem haiglaravi vajaja on 19-aastane ja kõige eakam 100-aastane. Haiglatest on välja kirjutatud 165 inimest. Uusi surmajuhte ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 40 inimest.

Ikka veel tundmatu viirus

Terviseameti teatel laborid nädalavahetusel puhkasid, seetõttu oli ka testitulemusi vähem, nii et tagasihoidlikule langustrendile vaatamata ei tohiks me muutuda hooletuks, et mitte maha visata senist tööd.

Mitte keegi ei tea täpselt, kui palju on Eestis koroonaviirusest nakatunuid ja kui palju on neid, kes on haiguse läbi põdenud. Lähikuudel toovad sellesse selguse Tartu ülikooli teadlased, kuna valitsus on otsustanud toetada kaht teadusprojekti kokku 2,1 miljoni euroga. Seni teame viiruse kohta üldiselt vaid seda, et vanus ja muud terviseprobleemid suurendavad Covid-19 tõsisema haiguskulu riski. Kui kaua aga võtab aega koroonaviirusest täielikult taastumine?

Oma loo räägib naine, kes ilma ühegi teadaoleva koroonaviiruse sümptomita läks sünnitama ja sai elu kohutavaima uudise: ta oli nakatunud. «Mind valdas tohutu hirm, mitte enda, vaid lapse pärast,» kirjeldab naine hetki, kui arstid talle pärast sünnitust teatasid, et tema koroonaproov osutus positiivseks. Kas laps on nakatunud, kas see võib olla vastsündinule eluohtlik, kas ma võin teda rinnaga toita, vasardasid küsimused noore ema peas.

Pettumus Hiinas ja kurb statistika

Maailma liidrid leiavad üha enam, et pole mingit põhjust tõsta Hiinat esile viiruspuhangu eduka kontrolli alla saamise eest, sest praegune olukord näitab, et ilmselt anti Wuhani ametnikele poliitiline ülesanne surmade ja nakatunute arv teatud piirini kergitada pärast seda, kui muud maailma tabas šokina kõrge nakatumis- ja suremusmäär. Ühendriikides on uude koroonaviirusesse surnud vähemalt 40 585 inimest, neist laias laastus pea pooled New Yorgi osariigis.

Seni on viirus laastanud kõige karmimalt Euroopat, siin on tuvastatud ligi pool maailma nakkusjuhtudest ning üle poole surmajuhtudest. Euroopa mandril on tuvastatud enam kui miljon uue koroonaviiruse juhtu ning haigusse on surnud ligi 100 000 inimest. Euroopa suurim nakkusjuhtumitega riik on Hispaania (191 726 juhtumit), järgnevad Itaalia, Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa. Surmajuhtumeid on enim Itaalias (23 227), järgnevad Hispaania, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Belgia.

Piirata või lõdvendada?

Euroopas on alanud juba ka esimene piirangute leevendamise laine. Saksamaal avatakse täna mõnes piirkonnas väiksemad kauplused esimest korda kuu aja jooksul. Norras avati täna lasteaiad – võimude sõnul on lasteaedade taasavamine võimalik, kuna lapsed põevad Covid-19 kergemalt.