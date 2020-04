OTSEPILT ⟩ Erikomisjon ja ametnikud arutavad koroonakriisist väljumise strateegiat

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul vajab majanduses ja rahanduses toimuv kriisi ajal operatiivsemat kontrolli. «Kuigi laenukraanid on riigi jaoks avanenud, on tulukraanid sulgunud ja selline olukord ei ole jätkusuutlik,» ütles Ligi. «Suur osa lisaeelarvest ei olnud sihitud ega teadmistepõhine ja seda kriitilisem olukord nüüd on. Peame saavutama, et riigi otsused majanduse toetamisel saaksid täpsemad ja meetmete rahastus paremasse proportsiooni kui on praegu,» lisas ta.