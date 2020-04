Isolatsioonis igavlevale perekonnale tuleb appi politsei

Politsei- ja piirivalveameti ennetustöö eest vastutav Nurmely Mitrahovitš rääkis Postimehele, et alates tänasest kuni reedeni saavad lapsevanemad politsei Facebooki lehelt ja Instagramist igal hommikul ülesandeid, mida eri vanuses lapsed ning soovi korral ka vanemad saavad täita.

Kõik mängud on seotud turvalisusega ning annavad lastele võimaluse, kas koos vanemaga või üksi, õppida näiteks abi kutsumist. «Lisaks seda, kuidas internetist otsida infot ja kontrollida, kas see vastab tõele. Näiteks selgitada, mis on liikumispiirang.»

Mitrahovitš lisas, et politsei on näinud nende nädalate jooksul, kuidas lapsed liikumispiirangust aru ei saa ning seetõttu ei taju, miks nad peaksid sellest kinni pidama. «Selle mänguga tekiks ka diskussioon lapse ja vanema vahel, et saaks arutada ja selgitada eriolukorra keerukust kõigi jaoks, kuid koos tegutsedes on lootus, et me ei peaks terve suve kodus olema,» ütles ta.

Politsei ülesanded noortele ja lastele koolivaheajal. FOTO: Politsei

Ka väiksemate laste vanemad ei pea muretsema – neile on omad mängud. «Näiteks peavad nad ehitama kindlust ning näitama, et kodu on turvaline,» selgitas Mitrahovitš. Väiksematele lastele on ülesanded lihtsad ja mängulised. «Kui vanemad on tööl, siis saab seda teha koos vanema õe või vennaga ja nii õpib ka vanem laps asju juurde,» lisas Mitrahovitš.

Laps ei saa terve vaheaja ainult kodus olla

«Ega saagi eeldada, et ilusa ilmaga õues ei tohiks üldse käia. Tohib küll, kuid teatud reeglitest tuleb kinni pidada,» meenutas Mitrahovitš. Lapsed saavad väljas käia, kuid soovitatavalt koos oma perega ning hoides võõrastega pikivahet. «Parimal juhul tuleks koos oma perega suunduda sinna, kus pole palju inimesi ees,» selgitas ta ja täiendas, et ka looduses tuleb pidada 2+2 reeglitest kinni.

Nurmely Mitrahovitš meenutab, et ka ilusa ilmaga ei tohi noored minna vanaema või vanaisa juurde, ent saavad neile ikkagi helistada või kirju kirjutada. «Sel nädalal võiksid noored just rohkem kirju kirjutada eakatele,» lisas ta.

«Me oleme ka tänavatel olemas ning selgitame inimestele, et nad ei rikuks 2+2 reeglit. Ma mõistan, et noortel on keeruline eriolukorras, seetõttu proovime neile pakkuda ka rohkelt tegevust, et neil igav ei hakkaks,» selgitas Mitrahovitš.