Tallinna kodutute öömajas on 17 klienti ja üks töötaja nakatunud koroonaviirusesse

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul teeb olukorra keeruliseks asjaolu, et positiivse testi tulemuse saanutest ei esine ühtegi haigusele viitavat sümptomit. «Kindlasti viime karantiini lõpus koostöös Terviseametiga läbi uue testimise. Me lõpetame öömajas karantiini üksnes siis, kui oleme sada protsenti veendunud, et inimesed on terved,» märkis Beškina.