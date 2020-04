Eesti annab WHO-le täiendavalt 100 000 eurot

«Eesti annab 100 000 eurot ülemaailmsesse korjandusse, aga see pole mõeldud mitte WHO püsitegevuse kuludeks, vaid arengumaadele, et neis viirus kontrolli alla saada,» ütles välisminister Urmas Reinsalu ERR-ile.

Tema sõnul ei ole Eesti valitsus arutanud seda, kas peaks WHO eelarvesse panustama täiendavalt ka seoses sellega, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump otsustas katkestada USA maksed WHO eelarvesse. «Mõned Euroopa Liidu maad on lubanud USA panuse kompenseerimiseks suurendada oma makseid, aga Eesti valitsus pole seda seni arutanud,» ütles Reinsalu.

Välisminister leidis, et WHO tegutsemist koroonakriisis tuleb analüüsida, kuid see ei tähenda, et organisatsioonile tuleks hakata alternatiivi otsima.

«Ma kindasti pole seda meelt, et WHO-le peaks leidma alternatiivi. Küsimus on selles, kui tõhusalt see toimib. Inimkond väärib tõde selles küsimuses ja teiseks on vaja, et saame rahvusvahelises kogukonnas edaspidi tõhusamalt tegutseda,» ütles Reinsalu.

Välisminstri sõnul plaanib Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kui ta mais selle eesistuja on, tõstatada koroonaviiruse ja julgeoleku seoste teema.

Näiteks ei lasta separatistlikusse Ida-Ukrainasse praegu kooronanakkuse ohule viidates OSCE missiooni, viitas välisminister.