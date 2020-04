Tähtis teada ⟩ Keskpäevane ülevaade olulisematest kriisiuudistest

1552 ametlikult nakatunut

Ööpäevaga lisandus Eestis 17 uut Covid-19 diagnoosi, kolm inimest suri. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 42 213 esmast testi, nendest 1552 ehk 3,7 protsenti on olnud positiivsed. Eestis vajab uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 124 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 169 inimest. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 43 inimest.

Tartu Ülikooli kliinikumi kopsuarst Alan Altraja ütleb, et suitsetajatel progresseerub koroonaviirushaigus 14 korda suurema tõenäosusega tõsisemaks, raskeks ja fataalseks juhtumiks, sest tekib ägeda respiratoorse düstressi sündroom. «Praegu on olukord väga selgepiiriline: suitsetajad nakatuvad kergemini ja põevad haigust hullemini. Seetõttu peab suitsetamine lõppema kohe. Praegune olukord on väga hea motivatsioon,» manitseb Altraja.

Postimees koondas mugavalt hallatavasse ülevaatesse kokku kõik eriolukorra ja koroonaviirusega seotud küsimused ning vastused. Millised on reeglid inimestele ja kauplustele? Kuidas viirusega nakatumisest hoiduda ja kuidas saab piiri ületada? Kuhu pöörduda, kui olete jäänud töötuks? Kuidas korraldada jäätmekäitlust? Ja palju muid elulisi küsimusi.

Kriisist väljumise mõtted

Sündmuste arengut monitooritakse pidevalt ja kui vähegi kannatab ning terviseametilt ja ekspertidelt hakkab tulema lubavaid signaale, tulevad ka liikumispiirangu leevendused. Eestis liigub epideemia pigem optimistliku stsenaariumi järgi, on kriisikomisjoni senine hinnang. Valitsus koos spetsialistidega on kokku pannud mõõdikud, mida jälgides hakatakse otsustama võimalike leevenduste üle. Postimees selgitab suures ülevaates lähemalt, mida sisaldavad need seitse mõõdikut ja missugused on konkreetsed arvud, mille saavutamisel algab piirangute leevendamine.

Täna jõudsime juba ühe olulise verstapostini – hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov allkirjastas järk-järgulise plaanilise ravi taastamise juhised, milles on toodud ära miinimumnõuded plaaniliste ambulatoorsete ja statsionaarsete teenuste osutamiseks patsientidele nii perearstikeskustes, haiglates, hambaravikliinikutes kui ka eratervishoiuasutustes.

Oma ettepanekud kriisist väljumiseks tegid valitsusele ka Tartu ja Tartumaa ettevõtjad, kes tõid valitsusele saadetud kirjas välja neli konkreetset ettepanekut, mis leevendaks väga paljude ettevõtete olukorda.

Ka Itaalias, mis sai koroonapandeemias raskelt kannatada, teeb valitsus veel sel nädalal teatavaks riigi taasavamise plaani. Itaalia karantiiniperiood, mida on kaks korda pikendatud, peaks läbi saama 3. mail. Samas hoiatab Maailma Tervishoiuorganisatsioon WHO, et koroonaviiruse pandeemiaga seoses võib hullem alles ees oodata. «Usaldage meid, hullem on alles ees,» ütles Ghebreyesus. «Tegemist on viirusega, mida paljud inimesed endiselt ei mõista.»

Kütuseturu vapustused

Eile õhtul ja täna öösel tabas naftaturgu selline uskumatu ja šokeeriv hinnalangus, et ükski turuosaline ei osanud seda isegi selgitada. Naftaturud lõpetasid eilse kauplemispäeva ajaloolise langusega alla nulli – turuosalised olid nõus maksma pea 40 dollarit barrelist vaid selle eest, et keegi neilt nafta ära võtaks.

Mis põhjustas toormehinna negatiivseks langemise ja kuidas see mõjutab Eestit, selgitab majandusekspert Raivo Vare kell 14.15 algavas Postimehe otsesaates.