Paet: Eesti ei tänanud Taiwani maskide eest, et mitte ärritada Hiinat

Tema sõnul võib vaikimise põhjus olla see, et osad valitsuse liikmed ei taha Hiinale meelehärmi tekitada. Asi on selles, et kuigi Taiwan on arenenud majanduse ja omaette poliitilise kultuuri ja kaitsevõimega demokraatlik riik, eitab autokraatlik Hiina Taiwani kui iseseisva riigi olemasolu.