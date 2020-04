Terviseameti peadirektor Jürilo: tekkinud on töökohapõhised kolded, täna on väga suur fookus Tallinnal

«Mõistlik on eristada Harjumaad ja Tallinna. Harjumaal on olukord stabiilne ja juhtumites platoo. Tallinnas on aga kerge kasvutrend. Hetkel saame siiski öelda, et pealinna kolded ei ole siiski nii ulatuslikud, nagu näiteks Saaremaa Nomfestivali juhtum, kust tuli 25 või enam haigestunut. Jah, ühes Tallinna varjupaigas oli suurem kolle, aga üldiselt on tekkinud juhud töökohapõhised. Keegi töötajatest on haigestunud, natukese aja pärast nakatub kollektiivis järgmine, siis nende mõni pereliige jne. Ehk peamine nakatumine toimub täna leibkondade ja töökohtade kaudu,» selgitas Jürilo.

Terviseameti peadirektor kinnitas, et arenguid Tallinnas jälgitakse väga tähelepanelikult. «Tallinn on meie jaoks väga suures fookuses ja jälgime seal toimuvat. Tuleb olla väga tähelepanelik ja see on ka põhjus, miks me oleme rõhutanud kortermajade puhtust. Tallinnas inimesed elavad tihedamalt ning on oluline, kuidas me ka näiteks kauplustes käitumine. Tahan tunnustada kaubandusettevõtteid, kes on eraldanud töötajad klientidest vaheseinaga ning jaganud töötajatele kindaid.»

Tänasest hakatakse Eestis taastama plaanilist ravi. Jürilo sõnas, et see ei tähenda teenuse kiiret täismahus taastumist. «Plaanilise ravi järk-järguline avamine tähendab, et inimestega, kes olid registreeritud eriarsti vastuvõtule võetakse tervishoiuteenuse osutaja poolt ühendust ja lepitakse kokku uus aeg. Kui inimesel on vahepeal (ravi peatamise perioodil - toim) tekkinud mingid vaegused, toimub raviteekond läbi perearsti. Perearst vaatab patisendi tervisliku seisundi üle ja teeb kaalutud otsuse, kas piirduda kaugkonsultatsiooniga või on vajalik pikem plaaniline statsionaarne või ambulatoorne ravi,» selgitas terviseameti peadirektor.

Plaanilise ravi avamisega tõuseb risk haiglasiseseks nakatumiseks. Jürilo sõnul on selle ära hoidmiseks tehtud ettevalmistusi. «Oleme meditsiinijuhtidega kinnitanud plaanilise ravi taastamise juhise, mis annab ette suunised, millele tervishoiuteenuse osutaja peaks teenust osutades mõtlema. Seal on välja toodud tervishoiuteenuse osutajaga soetud ohutusmeetmed: kaitsevahendid, pindade puhastamine, ootesaalis kogunemiste vältimine.

Patisendi poole pealt sõltuvad meetmed sellest, millist teenust inimene vajab. Kas on vajalik eelnev testimine, isolatsioonis viibimine või piisab tervisedeklaratsiooni täitmisest, kus näidatakse ära oma viimased käigud ja potentsiaalsed nakkuskohad. Üldanesteesias või osade hambaravi protseduuride puhul soovitame kindlasti eelnevat testimist. Kui inimene on Covid-19 positiivne, aga vajab vältimatut abi, peab olema teenuse osutajal olema maksimaalne kaitsevarustus (FFP3 mask, kaitseülikond jne),» kirjeldas Jürilo.

Terviseamet viis hiljuti läbi ka haiglatöötajate juhuvalimi alusel testimise, mis andis põhjust rõõmustamiseks. «Loeme sellest välja positiivset. Juhuvalimi alusel tehtud tervisetöötajate testrühmas, kus tegime ca 730 testi, olid kõik proovid negatiivsed. Tegime selle uuringu, sest meie jaoks olid murekohaks asümptomaatilised juhtumid, kus inimesel pole vaevusi, aga ta on osutunud Covid-19 positiivseks. Tänaskes oleme täheldanud selliseid haigusjuhte rohkem hooldekodude klientidel. See võib olla seotud sealsete inimeste immuunsüsteemiga, mis on nõrgem ja ei vasta viirusele tavapäraste reaktsioonidega. Ei teki palavikku, köha ning viirus areneb organismis sümptomiteta,» oletas terviseameti peadirektor.