Reinsalu: Venemaa püüab kriisi varjus Ukrainat destabiliseerida

Videokonverentsil Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga sõnas Reinsalu, et Venemaa ei ole astunud reaalseid samme sõjalise konflikti rahumeelseks lahendamiseks Ukraina idaosas ning kasutab praegusel keerulisel ajal ära iga võimalust, et Ukrainat destabiliseerida, edastas välisministeerium.

«Olukord Donbassis, kus suur osa elanikkonnast on eakamad ja seega koroonaviiruse riskigrupis, on äärmiselt murettekitav. Relvarahu Donbassis ei pea. Viiruse ettekäändel ei lase Venemaa mahitatud separatistid Donbassi OSCE missiooni, ÜRO agentuuride ega Punase Risti vaatlejaid. Samuti on väga suuri raskusi humanitaarabi jõudmisel regiooni. See kõik on otseses vastuolus ÜRO peasekretäri esitatud üleilmse relvarahu ja piiranguteta humanitaarabi üleskutsega,» sõnas Reinsalu.

Ka tõi Reinsalu välja, et ka ÜRO julgeolekunõukogus hoiab Eesti Ukraina küsimust tähelepanu all ning korraldas alles eelmisel kuul mitteametliku kohtumise, mille teema oli halvenev inimõiguste olukord Krimmis.

Reinsalu tunnustas Ukrainat selle eest, et hoolimata lisaressursse nõudva koroonakriisiga tegelemisest pööratakse jätkuvalt tähelepanu demokraatlike protsesside juurutamisele. «Ukraina on oma ambitsioonika reformikavaga näidanud, et tal on tõsi taga. COVID-19 kriis näitab veelgi enam, et reformidega on vaja jätkata. Ühe osana suurema läbipaistvuse ja tõhususe saavutamiseks julgustame Ukrainat kindlasti jätkama ka e-teenuste väljatöötamise ja kasutuselevõtmisega,» lisas välisminister.