«Praegusest olukorrast põhjustatud paljud probleemid tulevad nähtavale alles aasta või kahe pärast. Me tapame majandust, me tapame inimesi plaanilise ravi ärajätmisega. Me tapame pikas perspektiivis inimesi, kes peavad kodudes istuma ning jääma sisetuleku ja töökohata. Need probleemid on praegusesse olukorda sisse kodeeritud. Ravi tapab rohkem, kui see haigus,» ütles Randpere.