Kolmes paigas on liiklus teetööde tõttu häiritud

Harju maakonnas Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee Vaida–Aruvalla teelõigul Tallinna suunal parandatakse kilomeetritel 21–26 teed, edastas maanteeamet. Töötsoonis on kiiruspiirang 50 km/h ja ühel sõidurajal on töökohal liiklustakistus. Teel on lahtist killustikku.