Video ja blogi ⟩ Taavi Aas: minu ettepanek on kaubanduskeskused avada mai esimeses pooles

Aasa sõnul on hetkeolukord andnud valitsusele võimaluse leevendusmeetmete planeerimiseks. «Oleme suutnud viirust hästi hallata, aga selle trendi jätkumine on meie endi kätes. Valitsusel on valmis teekaart, kuidas olukorrast välja tulla. Loodan, et see dokument saab täna avalikuks. Majandusministrina saan ma kinnitada, et teekaardi oluline osa on majandusse puutuv. Minu ettepanek on avada kaubanduskeskused mai esimeses pooles. See aga eeldab, et reeglitest peetakse kinni ning positiivsed trendid jätkuvad. Kui see nii ei lähe, ei saa me kaubanduskeskusi lahti teha,» rõhutas Aas.

Hetkel on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis välja töötamisel ka juhised kaubanduskeskustele. Aasa sõnul jääb neis kehtima endiselt 2+2 reegel ning selle täitmise eest vastutavad poed ja keskused ise. Kaubanduskeskustes asuvatele meelelahutusasutustele piirangu kadumine ei kehti.

Majandusminister peatus ka lennundusel. Nimelt toetab Aas ideed Poola LOTi osaluse välja ostmisest Nordica tütarettevõttest Regional Jetist. «Kuigi räägitud on ka Air Balticust, siis mina arvan, et Eesti maksumaksja rahaga peaks toetama Eesti ettevõtteid. Aga sellel on ka tehniline põhjus. Nimelt on Air Baltic loobumas väikestest lennukitest. Eestile kuuluva lennundusettevõtte park on kindlasti sobivam Tallinnast lennuliikluse taasavamiseks, kui seda on Air Balticu oma,» selgitas Aas.

Terviseameti kriisistaabi juht Arkadi Popov tõi välja, et üldine olukord Eestis on hea, kuid regiooniti on seis erinev. «Praegune olukord on Eestis üsna soodne. Aga teatud regioonid näitavad negatiivseid trende. Tallinnas näeme negatiivset trendi positiivsete testide osas. Samuti näeme, et aktiivsus Tallinna tänavatel on suur: palju on transporti tänavatel ja aktiivselt käiakse poodides. Mul on suur-suur palve Eesti rahvale ja Tallinna elanikele - olge ettevaatlikud. Seda eriti vanematega inimestega kohtumisel,» pani Popov inimestele südametele.

Eile alustati Eesti haiglates taas plaanilise raviga. Kriisistaabi juhi sõnul alustatakse alguses väga ettevatlikult. «Plaaniline ravi on järk-järguline protsess. Praegu rakendame meetmeid, mis tagavad inimestele ohutuse. Need meetmed tunduvad võib-olla kohati liiga karmid, aga hetkel on need vajalikud. Kui kõiki nõudeid pole võimalik täita, peab tervishoiuteenuse osutaja ootama plaanilise ravi avamisega,» selgitas Popov.

Perearstide esindaja Karmen Joller julgustas inimesi perearstikeskustesse pöörduma. «Teeme palju enam tööd telefoni ja e-maili teel. Paljud perearstikeskused kaustavad ka videokonsultatsiooni. Aga kui inimesel on vaja, siis perearstikeskusesse tulek on igati oodatud. Aeg tuleb lihtsalt varem kokku leppida.»