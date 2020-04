BLOGI ⟩ Ratase ettepanek on pikendada eriolukorda vähemalt kahe nädala võrra

«Minu ettepanek on eriolukorda tänases situatsioonis pikendada. Kui pikalt seda teha, siis homme, ülehomme me seda arutame. Ja ma arvan, et minimaalselt saab see olla kaks nädalat,» teatas peaminister tänases riigikogu infotunnis.

Ratas ütles, et tuginedes valitsuse kriisikomisjoni 21. aprilli koosolekule, on koroonaviiruse puhang Eesti suunaga allapoole, mis on positiivne näitaja, kuid pole piisav eriolukorra lõpetamiseks. «Ma olen kõige suurem toetaja selles, et see lõpeks nii ruttu kui võimalik. Kahjuks seda veel need numbrid viirusepuhangu osas ei näita,» lisas Ratas.

Lisaks on sisuliselt valmis väljumisstrateegia Covid-19 haiguspuhangust, mida lähiajal riigikogule, avalikkusele ja huvigruppidele tutvustatakse. Strateegias on pandud prioriteetsuse järjekorda, kuidas peaks toimuma piirangute leevendamine ja haiguspuhangust väljumine.

«Kindlasti jäävad kehtima teatud eritingimused, näiteks 2+2 reegel, isikukaitsevahendid töötajatele ja kui me räägime kaubanduskeskuste avamisest, siis oluline desinfitseerimisnõue,» kirjeldas Ratas.

Ratas lisas, et konkreetseid kuupäevi ei saa ta täna aga välja öelda, ka näiteks selle kohta, millal saartelt mandrile pääseb. «Kokkuvõttes on ikkagi tervis ja elu see number üks. Sõltume sellest, kuidas käitub viirus ja haiguspuhang.»

Valitsus kuulutas 1. maini kestva eriolukorra välja 12. märtsil. Nagu viitas täna peaminister Jüri Ratas, pikendatakse eriolukorda tõenäoliselt vähemalt kahe nädala võrra.