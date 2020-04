Dr Popov: hetkeseisuga suuremahulist masstestimist ei tule

«Masstestimine on Eestis teema, mis tuli, läheb ja tekib siis uuesti. Suuremahulises formaadis seda hetkeseisuga ei tule. Aga vastav otsus pole isegi täna veel täiesti kindel. Selle läbiviimisel on eelkõige tehnilised piirangud. Head süsteemi, mis võimaldaks suurt masstestimist, pole hetkel maailmas lihtsalt olemas. Kui meil oleks informatiivne, efektiivne ja odav instrument, siis me seda kasutaksime. Täna seda ei ole,» selgitas Popov.

PERHi kiirabikeskuse juhataja sõnul on olukord Eestis paranemas, kuid valvsust kaotada ei tohi. «Numbrid näitavad, et olukord on Eestis stabiliseerumas. Samas peame arvestama, et number võib muutuda, kui muutub meie käitumismuster. Seda on erinevates riikides juba juhtunud. Seega, numbrite analüüsimine on väga oluline, aga eelkõige peame olema ise mõistlikud inimesed. »

Popovi sõnul läheb piirangute leevendamisega veel aega. «Ütleksin, et valgus tunnelis juba paistab, aga Eesti inimene peab arvestama, et see vabaduse valgus jõuab kohale hiljem. Täna on muutunud ainult plaanilise ravi korraldus, mis oli väga oluline samm kroonilistele patsientidele. Rõhutan, et koos sellega ei kaasnenud teiste meetmete leevendamist. Momendil räägime ikkagi vaid elutähtsatest teenustest, milleks tervis kahtlemata on. Kui näeme nüüd, et haigestumiste kõver läheb üles, peame taas üle vaatama kõik erinevad praegu rakendatavad meetmed.»