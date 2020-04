Karmen Joller: pärast viirusest paranemist on saadud palju valepositiivseid vastuseid

Jolleri sõnul võib koroonatest osutuda positiivseks ka siis, kui inimene on juba terve. «Testidega me kahjuks ei saa tõestada, et inimene on terve. Teame, et pärast viirusest paranemist on saadud palju valepositiivseid vastuseid. Tihti leitakse testidest viiruseosakesi, mis võivad olla juba hävinenud ja me tegelikult ei teagi, kas inimene on haige või mitte,» ütles perearst Postimehele antud intervjuus.

Joller oletab, et test võib eksida ka teistpidi ning nakatunuid on ka negatiivse vastuse saanud inimeste seas. «Mina isiklikult arvan, et palju on ka valenegatiivseid tulemusi. Olen täheldanud palju ebatüüpilisi kopsupõletikke - need võivad olla Covidist, aga võivad ka mitte olla. Covid-19 test on sellistel patsientidel igatahes negatiivne. Aga õnneks on nende inimeste haiguskulg olnud kerge, mis pole andnud põhjust seda lähemalt uurida,» ütleb ta.

Jolleri sõnul on perearstidel ülevaade enda koroonapatsientidest olemas ja neid on nimistutes väga vähe. «Sotsiaalministeeriumi allasutus TEHIK (tervise ja heaolu infosüsteemide keskus - toim) tegi perearstidele IT-lahenduse, kust me näeme kõiki enda viirusesse nakatunud patsiente. Minu nimistus on 2000 inimese hulgas vaid üks selline haige. Teame ju, et nakatunuid ongi vähe ning olime valmis palju suuremaks patsientide hulgaks. Juba perearsti nimistuid on Eestis kokku 800», võrdleb Joller.

Tema sõnul pole ka suurt tungi perearstilt saadava koroonatesti saatekirja järele. «Inimesi, kes ilma sümptomiteta soovivad koroonatesti teha, on väga vähe. Aga usun, et neid võib tulla juurde, sest seda nõuavad paljud tööandjad. Tegelikult see ei ole üldse hea trend. Ühelt poolt on küsimus ka õiguslik: mida on üldse tööandjal õigus teada ja mida mitte?,» tõstatas Joller küsimuse.