Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

1592 ametlikult nakatunut

Ööpäevaga lisandus Eestis juurde 33 koroonadiagnoosi saanud inimest. Tänaseks on Eestis tehtud 45 181 esmast testi, millest 1592 ehk 3,6 protsenti on positiivsed. Uue koroonaviiruse tõttu vajab haiglaravi 109 inimest, kellest seitse on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 192 inimest. Ööpäeva jooksul registreeriti ka üks surm – tänaseks on Eestis koroonaviiruse tõttu elu kaotanud 45 inimest.

Terviseamet võttis vaatluse alla Saaremaa nakatumisjuhtumid ja leidis, et kurikuulsal võrkpallimängul oli viirusekoldeks kohtumise tribüün ja et piisknakkusena levivale viirusele anti hoogu juurde fännipasunate abiga - see langes aerosoolina tribüünil olevatele inimestele.

Et saada täit ülevaadet koroonaviiruse leviku kohta Eestis, alustavad Tartu Ülikooli teadlased täna kuni kolm kuud kestvat uuringut, mille käigus küsitletakse ja kutsutakse koroonaviiruse suhtes testima vähemalt 16 000 eestimaalast juhuvalimi alusel. Kopsuarst Pille Mukk aga õpetab lihtsa viisi, kuidas hinnata kodus Covid-19 tõsidust ja abivajadust.

Avada või mitte avada?

Statistikale ja numbritele on põhjalikult otsa vaadanud andmeanalüütik Indrek Saul, kes tuleb välja oma alternatiivse vaatega: Eestit võiks hakata lukust lahti keerama. Sauli sõnul räägivad arvud selget keelt ja tema hinnangul on kriisi tipust kaks nädalat möödas. Peaminister Jüri Ratase sõnul aga sõltub piiride avamine suuresti meie lähiriikide olukorrast.

«Soovime küll naasta tavaelu juurde, kuid kiirustamise hind võib olla ääretult karm,» rõhutas Ratas äsja valitsuse pressikonverentsil. Tema sõnul pikeneb eriolukorra kehtivus minimaalselt kahe nädala võrra ja täpsema otsuse teeb komisjon veel sel nädalal.

Eile tegi erikomisjon avalikuks ka Eesti kriisist väljumisstrateegia, mille eesmärk on panna paika piirangute leevendamine ja järgmiste sammude põhimõtted. Strateegia on avatud aruteludele, enne kui valitsus selle järgmisel nädalal kinnitab.

Järk-järgult hakkavad ka ettevõtted naasma kriisieelsesse ellu. Tuleval nädalal taastab töö Estonia kaevandus, mis sulges koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uksed aprilli alguses. Plaanilise ravitöö etapilisest taastamisest teatas ka Tartu Ülikooli kliinikum.

Elu pärast kriisi

Kuidas muutuvad meie töösuhted pärast kriisi, sellest rääkis Postimehe otsesaates ametiühingujuht Peep Peterson. Vaatamata kadunud käibele tuleb kaubandusettevõtetel ikkagi jätkata rendimaksete tasumist, mis on suur rahaline kulu. Seepärast pakkus rahandusminister Martin Helme välja, et riik aitaks kauplustel osaliselt rendimakseid tasuda.

Saabuva suve ja puhkuseplaanidega seoses on hakanud tekkima õigustatud küsimused selle kohta, mida teha juba ostetud pakettreisiga või mida üldse silmas pidada oma suvereisi planeerides. Tarbijakaitse selgitab.

Kui seni on lennufirmad võistelnud selles, kui palju inimesi saab mahutada lennukisse, eelkõige turistiklassi, siis üks, mis kindlasti tulevikus muutub, on just lendamine. Lennukisisustust valmistav Itaalia firma Aviointeriors soovitab koroonajärgseks lahenduseks lennuki istmetele kaitsekupleid ja veel ühe lahendusena yin ja yang istmeid.

Süüdlase otsimine