Saaremaa kriisikomisjon soovib täiendavate piirangute leevendamist

Samuti tegi kriisikomisjon valitsusele ettepaneku lõpetada esimesel võimalusel täiendavad liikumisvabaduse piirangud ja viibimiskeelud Saaremaa ja Muhu vallas. Lisaks soovib kohalik kriiskomisjon anda hiljemalt 25. aprillist iga päev kuni 30 eriluba saare ja mandri vahel liikumiseks ettevõtjatele ja inimestele, kellel on vaja naasta töölt oma pere juurde või vastupidi.

Kriisikomisjoni esimehe Madis Kallase sõnul on olukord Saaremaal stabiliseerumas ja loodetavasti viiruspuhangu esimese laine teravik üle elatud ning seda vaatamata eile, 22. aprillil kinnitust saanud lokaalsele haiguspuhangule riigile kuuluva AS-i Hoolekandeteenused isoleeritud asutuses ehk Sõmera erihooldekodus. Sõmerat külastas eelmisel nädalal ka konsiilium hädaolukorra meditsiinijuhi asetäitja kolonelleitnant doktor Ahti Varblase juhtimisel, kes jäi sealse olukorraga rahule.

Madis Kallas selgitas, et kohalikele elanikele ja ettevõtjatele on järjest raskem põhjendada liikumispiirangute vajadust. «Samas mõistame, et viiruse levikusse ei saa suhtuda kergekäeliselt, mistõttu tuleb piirangute leevendamist teha etapiviisiliselt ja seda põhjalikult kaaludes,» ütles Kallas ja lisas: «Täiendavate erilubade andmise õigus kohaliku komisjoni poolt on oluline nii Saaremaa ettevõtluse jätkusuutlikkuse kui ka inimeste toimetuleku ja perede kooshoidmise seisukohast.»

Saaremaa kriiskomisjon on seisukohal, et kuigi mõnda aega tagasi olid täiendavad meetmed inimeste tervise kaitseks ning viiruse leviku tõkestamiseks Saaremaa ja Muhu vallas põhjendatud, on vajadus nende kohaldamiseks ära langenud ning seda tänu kohalike inimeste mõistvale suhtumisele ja piirangutest kinnipidamisele.

Komisjoni hinnangul puudub põhjendus, miks peaks Saaremaa ja Muhu valda kohtlema teisiti kui ülejäänud Eestit. «Terviseameti statistika näitab, et aktiivsete haigusjuhtumite arv on Saaremaal märkimisväärselt kahanenud, mistõttu tekitab saartele kehtivate täiendavate piirangute proportsionaalsus järjest rohkem küsitavusi,» rääkis Madis Kallas.