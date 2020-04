Peaminister Ratas: valitsuse jaoks on oluline, kuidas ühiskond on valmis jätkuvalt reegleid täitma

Pikalt on räägitud terminist «usaldusmeede» ja peaminister Jüri Ratas selgitas, mida see tegelikult ka tähendab. «See tähendab, kas saame rohkem rakendada isikukaitsevahendeid. Lisaks teha enam testimisi, sh kiirteste, mida hetkel veel turul pole. Need on mõningad näited usaldusmeetmetest,» rääkis Ratas.

Eriolukorrast väljumiseks on kasutatud erinevaid mõõdikuid, kuid ainult mõnel neist on selgelt välja toodud numbrid. On ka selliseid, kus on arvud hinnangulised. Mida see võiks tähendada? «Üheks hinnanguliseks on majanduse mõõdik, mille all on meil kümmekond alamõõdikut, mida tuleb hinnata. Lisaks ka arstiabi võimekus ja kättesaadavus ehk võimalus hinnata EMOsid ja näiteks eriarstiabi.

Hinnanguline tähendabki seda, et nii ametkonnad, teadusnõukorda kui ka valitsuse komisjon peavad andma omapoolse hinnangu, milline meie tunnetus on vastavalt olukorrale. Endiselt on meie joaks oluline, kuidas ühiskond on valmis jätkuvalt reegleid täitma ja neid rakendama,» selgitas peaminister.