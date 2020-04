Fotod ja videod ⟩ Vaata, kuidas sõjaväelogistikud õppusel Draakon 20 erialaoskusi lihvisid

«Logistikapataljoni eelmisel aastal teenistusse astunud ajateenijad on oma väljaõppe lõpus ning õppus Draakon 20 on nende küpsuseksamiks enne reservi minemist,» ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla. Ta tunnustas ajateenijaid väljaõppe tubli läbimise eest ning kiitis tänases eriolukorras tublisti hoitud kõrget moraali.

«Tegime vastutegevust logistikapataljonile just selle pärast, et me saaksime üksuste vahelist koostööd arendada,» ütles rünnakutel osalenud nooremseersant Mikk Saarmann, liikumis- ja veoteenistuse ajateenijatest koosneva meeskonna liige. Lisaks tõi Saarmann olulise asjana välja, et iga üksus kaitseväes peab olema suuteline nii ise rünnakuid vastu võtma, kui ka vastase suunal rünnakuid korraldama – vastutegevus on hea võimalus harjutada lahingoskuseid erinevates olukordades.