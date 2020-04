Kuressaare haiglas viiakse läbi audit

«Peame esitama oma haiguslood alates 10. märtsist kuni käesoleva ajani. Positiivsete patsientide lood me esitame reedel, mil on tähtaeg ja siis audit algab,» ütles Laane.

Täpset auditi põhjust Laane ei teadnud, kuid pakkus, et riik tahab õppida, kuidas on koroonaviirust ravitud, kuna Kuressaare haiglas on olnud haigete arv kõige suurem. Laane hinnangul ei saa auditi põhjuseks olla probleemid koroonahaigete ravis, sest haiglas on raviga tutvumas käinud hädaolukorra meditsiinijuht doktor Arkadi Popov ja suur konsiilium, kes vaatas üle haiged.

«Ma ei näe mingisugust probleemi auditis. Minu arust on see normaalne protsess, et ravitööd auditeeritakse, hinnatakse. Kas ajastus kõige parem on, on teine küsimus,» lausus ta.