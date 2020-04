Video ja blogi ⟩ Politseijuht: oleme teinud piirangute rikkujatele 464 ettekirjutust ja määranud 50 korral sunniraha

Vaheri sõnul on politsei suurendanud oma kohalolu tänavatel. «Oleme tõstnud tunduvalt patrullide arvu. Kui tavaolukorras on meil väljas ca 100 patrulli, siis täna 140. Tipptundidel küüdib see arv isegi pea 200ni. Politseijuhi teatel on eriolukorras politseil ka tavapärasest rohkem tööd. «Meie väljakutsete arv on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kuuendiku võrra kasvanud. Saame 3000 väljakutset nädalas, millest 800-900 on otseselt seotud eriolukorraga. Peamiselt puudutavad need avalikke kogunemisi. Oleme teinud 2+2 reegli ning kodus püsimise kohustuse rikkumise kohta kokku 464 ettekirjutust ja määranud 50 korral sunniraha,» selgitas Vaher.

Muude rikkumiste arv on politseiametniku sõnul siiski kerges langustrendis. «Vägivallaga seotud väljakutseid on olnud eriolukorra ajal viie protsendi võrra vähem, aga vähenenud pole lähisuhtevägivald. Varavastaseid süütegusid on olnud veerandi võrra vähem. Langenud on ka kelmuste ja varguste arvud. Kelmid on küll proovinud , aga Eesti inimesed pole õnge läinud,» rõõmustas politseijuht.

Jätkuvalt teevad korrakaitsjatele muret joobes juhid. «Liiklusintensiivsus on langenud 30 protsenti ning ka samas suurusjärgus on vähenenud ka õnnetuste arv. Halb märk on see, et joobes juhid on eriolukorra ajal põhjustanud 17 kannatanuga õnnetust. Seda on seitsme võrra rohkem kui eelmisel aasta sama ajal. Oleme tabanud ka rohkem kriminaalses joobes inimesi, jääknähtudega juhtide arv on vähenenud,» täpsustas Vaher.