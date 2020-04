Otse Postimehest ⟩ Strateegiajuht Kattago: miks hirmutada avalikkust hullima stsenaariumiga?

Väljumisstrateegia üks peaarhitekt, riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago, vastas Postimehe otsesaates artikli «Lahendada tuleks halvim võimalik stsenaarium» kriitikale, et kriisist väljumise kava planeerimisel on arvestatud kõiki võimalikke stsenaariume. «Küsimus on selles, kas me tahame oma kõige mustemate mõtetega avalikkuse ette tulla. Milleks seda teha?» küsis ta.