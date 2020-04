Purjuspäi 186 km/h kihutanud juht sai üle kahe aasta vangistust

Karistusele liideti eelmise aasta detsembri kohtuotsusega mõistetud ja ärakandmata karistus ning mehe lõplikuks liitkaristuseks mõisteti 2 aastat 3 kuud ja 29 päeva vangistust.

Süüdistuse kohaselt juhtis tollal 37-aastane mees 21. märtsil kella 16 ajal Ida-Virumaal Jõhvi linnas sõiduautot Volvo V50 kiirusega 186 kilomeetrit tunnis teelõigul, kus suurim lubatud sõidukiirus oli 90 km/h, seega ületas juht kiirust vähemalt 90ne kilomeetri võrra. Praeguseks on mees saanud 38-aastaseks.

Jõhvi politseijaoskonna patrullitalitusejuht Lea Bärenson selgitas, et roolis olnud mees eiras peatumismärguannet ja seejärel üritas politsei eest põgeneda.

«Politseipatrull järgnes mehele ning pärast mõneminutilist tagaajamist sõiduki roolis olnud mees peatus. Kontrollimisel selgus, et 37-aastane mees juhtis sõiduautot kriminaalses alkoholijoobes,» lisas Bärenson.

Märkimisväärne on see, et kahtlustataval ei ole kunagi juhtimisõigust olnud, ent sellele vaatamata lisaks 21. märtsi juhtumile, juhtis ta ka 15. veebruaril kella 00.48 ajal samal maanteel sama sõidukit kiirusega 146 km/h ja oli samuti alkoholijoobes.

Süüdistatav on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud, sealhulgas ka mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis. Viru ringkonnaprokuratuur taotles kohtueelse menetluse ajaks mehele vahistamist, kuna tema käitumine on ühiskonnale äärmiselt ohtlik.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sergei Listovi sõnul on need kaks juhtumit toime pandud erilise jõhkrusega. Prokurör nendib, et see on lihtsalt õnnejuhus, et need meeletud joobes kihutamised ei lõppenud suure tragöödiaga, nagu see juhtus tänavu 11. jaanuaril Saaremaal.

«Samuti oleks väär arvata, et Eestis väljakuulutatud eriolukorra tõttu jääksid sellised ohtlikud sündmused tähele panemata. Just vastupidi – praegusel ajal on avalik kord eriti tähtis ja me teeme kõik endast oleneva, et ühiskonnas valitseks turvalisus ja rahu. Kõige selle valguses suhtume sellistesse juhtumitesse äärmiselt resoluutselt ja ka väga rangelt,» tuletas Listov meelde.

Patrullitalituse juht Lea Bärenson tuletab meelde, et kuigi praegu ei teostata «Kõik puhuvad» politseioperatsioone, siis väljas on rohkem politseipatrulle, kes liiklust veelgi tähelepanelikumalt jälgivad.

«Eriolukorra kehtestamise algusest alates on politsei Ida-Virumaal roolist kõrvaldanud kokku 84 joobes juhti, mis on pea poole võrra rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Antud juhtumi puhul ei olnud autojuht mitte ainult kriminaalses joobes, vaid ta sõitis ka väga suurel kiirusel, mis suurendas riski liiklusõnnetusse sattuda veelgi enam. Sellise mõtlematu ja hoolimatu käitumisega seadis ta tahtlikult ohtu lisaks endale ka kõikide teiste liiklejate elu ja tervise. Sõidukit tohib juhtima asuda ainult kaine ja puhanuna ning suured kiirused tuleb jätta arvutimängudesse, sest kõik tahavad õhtu lõpuks turvaliselt koju jõuda » lisas Bärenson.