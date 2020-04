Reformierakond tahab täiendavat istungit väljumisstrateegia arutamiseks riigikogus

«Paljud valikud väljumisstrateegias on olnud poliitilised, mida ametnikud ja eksperdid selgitada ei saa. Seepärast soovime jätkuvalt, et peaminister Jüri Ratas tuleks järgmisel nädalal riigikogu ette ja tutvustaks riigikogule ja ühiskonnale avalikult väljumisstarteegia põhimõtteid ja tagamaid,» sõnas Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas.

«Väljumisstrateegia dokument peaks andma inimestele ja ettevõtjatele selge ajaraami ja käitumisjuhised, kuidas ja mis tingimustel piirangute lõdvendamine toimuma hakkab. Strateegias esitatud mõõdikute järgi peaks see juba algama,» ütles Kallas. Tema sõnul pole strateegias tähelepanu pööratud majandusküsimustele, mis on aga ühiskonna taaskäivitamiseks olulised.

Kallas lisas, et arusaadav on, et kui koroonaviiruse levikut ja meditsiinisüsteemi toimimist kirjeldavate mõõdikute näitajad peaksid halvenema, tuleb piirangute leevendamist ilmselt edasi lükata, kuid oluline on siiski panna paika esialgne väljumise teekaart.