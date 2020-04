Dr Popov: tervenemise määramiseks pole kordustestimist vaja

«Paranemise kohta on vastavaid soovitusi andnud erinevad tervishoiuorganisatsioonid (WHO, CDC, ECDC). Nende põhjalt oleme koostöös Eesti Infektsioonhaiguste Seltsiga välja töötatud vastavad nõuded ja soovitused. Eelkõige lähtume reeglist: kui haigestumisest on möödunud kaks nädalat ja inimesel pole viimase 72 tunni jooksul sümptomeid esinenud, võib tunnistada ta terveks. Ja siis ei olegi teda vaja enam täiendavalt testida. Maailma kogemus ütleb, et inimene ei ole siis ka enam nakkusohtlik,» selgitas Popov.

Täna selgus ka, et aprilli alguses püstitatud Kuressaare välihaigla lõpetab paari päeva pärast tegevuse. Popovi sõnul pole välihaigla olemasolu enam vajalik, sest uute nakatunute arv on langustrendis. «Välihaigla täpne mandrile saatmise kuupäev on veel selgumisel. Praeguse seisuga toimub see hiljemalt 30. aprillil, võib-olla ka paar päeva varem. Haigla puhastatakse enne kokku panemist põhjalikult. Seda tehakse spetsiaalsete vahendite ja seadmetega. Terviseametil on olemas vastavad seadmed, mida plaanime pakkuda ka Kuressaare haiglale sealsete siseruumide desinfitseerimiseks.»