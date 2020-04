Saaremaa ettevõtjad tahavad ellujäämiseks liikumispiirangute leevendamist

«Viimased kuus nädalat on ettevõtjate jaoks olnud pingelised. Lisaks vähenenud, kui mitte olematuks langenud käibele, lisandub juurde hirm tuleviku ees. Kas ja kuidas on võimalik äritegevusega edasi minna?» kirjutasid Saaremaa Ettevõtjate Liidu liikmed vallavanem Madis Kallasele. Kirjas märgitakse ka, et enamikul saare väikeettevõtetest pole enam piisavalt rahalisi vahendeid.