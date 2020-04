Helmen Kütt: inimeste hullutamine maskidega peab lõppema

«Ühiskonnas tekitab segadust ja meelehärmi see, kui valitsuse liikmete sõnumid on nii olulises küsimuses erinevad. Peaminister on seni rääkinud maskide kandmisest kui sotsiaalsest normist, nüüd nõuab üks ministritest maskide kandmise kohustuslikuks tegemist. Sõltumata sellest, kas valitsus muudab maski kandmise avalikes kohtades kohustuslikuks või üksnes soovituslikuks, peab valitsus tagama maskide kättesaadavuse kõigile Eesti inimestele. Riskirühmadele ja vähemkindlustatud inimestele peavad maskid olema tasuta kättesaadavad,» ütles sotsiaaldemokraat Helmen Kütt.