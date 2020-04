Igapäevaste uute koroonaviirusega haigestunute numbrite raporteerimisel on sootuks tagaplaanile jäänud tegelikult haigete inimeste arv. Andmeteadlaste koostatud valemi põhjal saab ütelda, et kogu Eesti peale on umbes 350 Covid-19 põdevat patsienti.