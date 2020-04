Kokk: riigilt laenu saamise eeldus on turuvõimaluste puudumine

«Ei saa öelda, et valitsus otsustas nüüd Tallinki või mõne muu konkreetse ettevõtte toetamise, küll aga langes lõplik otsus maksumaksjate top 50 kuuluvatele ettevõtetele vajaduse korral riigi poolt õlg alla panna. Selleks pandi aga paika konkreetsed eeltingimused,» ütles riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk BNS-ile.

Tema sõnul on esimene tingimus riigilt abi saada see, et taotleja peab olema eelnevalt üritanud pankadelt või mujalt turult laenu saada. «Ja kui ta ei ole saanud mõistlikel tingimustel laenu, siis tuleb ta Kredexi juurde, näitab neid pakutud tingimusi ja eksperdid otsustavad, kas riigile suunatud laenutaotlus on põhjendatud. Ühtlasi peab ettevõttel olema riigilt laenu saamiseks pakkuda pädev tagatis,» selgitas Kokk.

Kui ettevõttel tagatist pakkuda ei ole, on Koka sõnul järgmine samm aktsiaemissoon või võlakirjad ehk riik soetab abi taotlevas ettevõttes osaluse. «Börsiettevõtte puhul on olukord lihtne, kuna aktsia hind on börsil välja kujunenud. Ettevõtete osas, mis ei ole börsil, tuleb juba raamatupidamise bilansi järgi osaku väärtused välja analüüsida,» ütles Kokk.

Ta rõhutas, et riigi eesmärk ei ole abimeetmedega mitte päästa aktsionäre, vaid ettevõtteid.