Aller: Eesti sisetarbimine kindlasti tõuseb

Alleri sõnul on toiduainetööstus olukorraga väga hästi kohanenud ja kiirelt reageerinud. Lisaks pole teateid, et sektoris oleks tuvastatud koroonaviirusesse nakatunuid. «Kriisi alguses juba valmistuti, toodi aineid ja isikliku hügieeni tarbeks erinevaid riideid,» näitlikustas Aller.

Samuti on toiduainetööstuses töötajad eesliini töötajad, kes saavad vajadusel käia kiirendatud korras koroonaviiruse teste tegemas. «Aga siiamaani on kõik negatiivsed olnud,» sõnas Aller.

Põllumajanduses, taimekasvatuses ja aianduses on kõige teravam töökäte probleem. Lihatööstused töötavad hetkel planeeritud võimsusega. «Et mitte öelda isegi võimsamalt, kuna inimesed on hakanud palju kodus süüa tegema, mis tähendab värske, kvaliteetse tooraine olemas olu poes. See on pannud lihatööstused ka välja mõtlema erinevaid lisatooteid,» selgitas Aller.

Murekohad on aga mahetootmises. «Kui inimeste ostujõud väheneb, on arusaadav, et inimene hakkab valima ja tegelikult käibed langevad lõpptoodangu müügist,» näitlikustas Aller.