Kallas: saarlased on erimeetmetest kinni hoidnud väga hästi, olnud mõistvad, nüüd paluvad nad sama valitsuselt

Küsimusele, miks saarlased pole rahul pikeneva nimistuga, kes võivad sõita mandri ja saare vahet, ütles vallavanem, et Saaremaa kriisikomisjon ei ole seni saanud Terviseametilt kinnitust oma 20. aprilli pöördumisele, milles paluti esimese sammuna liikumispiirangute leevendamiseks kuni 30 eriloa andmist päevas ja seda võimalikult ruttu. «See tähendab, et täiendavaid võimalusi inimeste liikumiseks Saaremaa ja mandri vahel ei ole seni tekkinud. Teisisõnu, kriisikomisjonil puudub praegu alus arvata, et on olemas pikendatud nimekiri inimestest, kes saavad Kuivastu ja Virtsu vahel liikuda,» selgitas Madis Kallas.

Vallavanem selgitas, et Saaremaa ja saarlased soovivad meetmete järkjärgulist kontrollitud leevendust ehk liikumispiirangute kaotamist inimestele, kelle jaoks on Saaremaa ja mandri vaheline liikumine seotud siis tööga, ettevõtlusega või kinnisvara omamisega. «Samuti palume võimalust Saaremaa ja Muhu perede taaskohtumiseks ehk siin- ja sealpool Suurt väina olevate pereliikmete kokkusaamiseks. Saaremaa kriisikomisjon ei taotle esimese sammuna vaba ja kontrollimatut liikumist kõigile soovijatele,» lisas Kallas, täiendades, et ka praeguseni on esmatähtis saarlaste tervis ja heaolu. «Mistõttu rõhutame Saaremaal siseruumides (sh kauplustes, apteekides, ühistranspordis) maskide kandmise vajalikkust ning jagame vabatahtlike abil maske inimestele tasuta kohtades, kus neid osta ei saa.»

Saaremaa vallavanem kordas, et saartele kehtestatud täiendavad piirangud olid seni igati õigustatud ja ka tänu sellele, et saarlased ise pidasid piirangutest kinni, siis on hetkel seis selline, kus Saaremaal on õnnestunud viiruse levik kontrolli alla saada ning uute juhtude lisandumises ei ole Saaremaa enam ammu Eestis esikohal. «Saaremaa ettevõtjad ja elanikud soovivad, et neid koheldakse võrdselt Eesti teiste piirkondadega ja kaotatakse täiendavad piirangud, mis Saare- ja Muhumaal praegu kehtivad,» lausus Kallas. Ta lisas, et saarlased on erimeetmetest kinni hoidnud väga hästi ja olnud erakordselt mõistvad, siis nüüd paluvad saarlased sama ka Vabariigi Valitsuselt. «Teisisõnu, soovime Saaremaal meetmete järkjärgulist kontrollitud leevendamist ja teiste piirkondadega võrreldes tunduvalt rangemate piirangute kaotamist.»