Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

1660 ametlikult nakatunut

Ööpäevaga lisandus Eestis 13 Covid-19 positiivset testitulemust, kokku on meil nüüd 1660 positiivse koroonadiagnoosi saanud inimest. Haiglaravi vajab 91 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 240 inimest. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 50 inimest.

Maailmas on tänahommikuse seisuga kinnitust leidnud 3 003 344 koroonaviirusesse nakatumist ja surnud on 209 388 inimest. Veerand kõigist surmajuhtudest on registreeritud USAs.

Teadlaste sõna

Epideemia on meil Eestis kontrolli all ning taandumas. Mudelprognoos näitab, et hetkel on nakatumisrisk Eestis madal, kuid hurraaga kõiki piiranguid veel maha ei võtaks, leiab keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur Mario Kadastik. Parem on, kui me nädala-kaks veel vastu peame, kuni epideemia on taandunud üksikjuhtudeni. Siis on ka uus puhang lihtsamini kontrollitav, kui see peaks tekkima. Aga peame kaaluma strateegilisi valikuid, mis teed minna tulevikus ja uute puhangute korral. Kadastik räägib ka karjaimmuunsusest, kuid hindab selle tekkimise hinna inimeludele veel liiga kõrgeks.

Eesti Teaduste Akadeemia liikmete nõukoda leiab, et riigil oleks hädasti vaja kaasata rohkem doktorikraadiga inimesi. Hetkel kipub jääma mulje, et kellelgi ei ole head vaadet sellest, mis on Eesti riigi kõige nõrgemad kohad. Isegi kui nakatumised ära kaovad, võib viiruse läbi põdemise järel jääda inimesi saatma hulk kroonilisi tervisehädasid, nii et tervishoiusüsteemil on vaja selget hinnangut, kuidas nendega edasi minna, leiavad teadlased.

Koroonaviiruse ravis on suuri lootusi pandud ravimile remdesiviir, mis sekkub viiruse geneetilise materjali tootmisse ja takistab viiruse paljunemist. Kuigi laboriuuringud on näidanud remdesiviiri toimet koroonaviiruste suhtes, on andmed ravimi kasutamisest Covid‑19 patsientide ravimisel seni vähesed. Siiski palus Eesti Ravimiamet remdesiviiri tootjalt luba kaasata ka Eesti Covid-19 kliinilistesse uuringutesse – et kas või väljaspool kliinilist uuringut manustada seda ravimit meie patsientidele, kelle puhul muud enam üle ei jää.

Liikumisvabadus ja toetused

Oleme väljumas kriisi esimesest etapist ja sisenemas teise ehk stabiliseerumisetappi ja seetõttu on riik alustanud ka vaikselt piirangute leevendamisega. Valitsus arutas eilsel kabinetinõupidamisel rahvarikaste ürituste korraldamise võimalikkust kevadsuvisel hooajal ning otsustas, et avalikke üritusi Eestis mais ja juunis ei toimu ning kuni 31. augustini ei toimu Eestis ka suurüritusi.

Mai algusest on meil aga lubatud vabas õhus toimuvad liikumis- ja spordiüritused, samuti vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal olevate eksponaatide külastamine. Tingimuseks on, et grupis ei tohi olla üle kümne inimese ning kinni tuleb pidada 2+2 reeglist.