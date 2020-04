Seeder: maaeluminister elab oma mõtetes nõukogude ajas

Seederi sõnul on tänapäeva põllumajanduses palju tehnoloogilist tööd, mis nõuab oskustöölist, mida väljaõppeta lihttöölisega asendada ei ole võimalik. Samas toetab Seeder mõtet, et kui mõni kool soovib vabatahtlikult ja projektipõhiselt õpilasi põllumajandustööga harjutada, et õpilased sellest liigselt ei võõrduks, siis see on igati tervitatav.