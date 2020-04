Mart Helme: piirikontroll leeveneb esmajärjekorras naaberriikidega

«Eesti jaoks on oluline, et piirikontrollimeetmed leeveneksid esmajärjekorras Läti, Leedu ja Soomega,» ütles Mart Helme videokohtumisel. «Oleme selles suunas ka kõigi kolme riigiga koostööd tegemas. Eraldi töörühm Soomega toimib juba mitu nädalat. Eile leppisime valitsuses kokku, et alustame ka kõnelusi ühise töörühma moodustamiseks kõigi nelja riigi vahel,» lisas Helme.

Helme sõnul ühtib Eesti nägemus piirikontrolli lõpetamisest Euroopa Komisjoni omaga, mis lubaks leevendusi alles siis, kui piiriäärsete piirkondade epidemioloogiline olukord on muutunud piisavalt ühetaoliseks ning inimeste omavahelise distantsi hoidmine on saanud normaalsuseks.

«Ainult siis, kui meil on piisavalt andmeid, et tervisepilt on mõlemal pool piiri sarnane ning piisavalt hea, saame hakata lubama inimestel taas vabamalt liikuda. Siinkohal tuleks eelistada naaberriikidevahelist pendelrännet,» sõnas siseminister. «Eesti kogemusest võin öelda, et töötajate igapäevase piiriülese liikumise tagamine pole olnud lihtne. Eesti ja Läti on pea kogu kriisi vältel hoidnud piiri töötajate liikumiseks kodu ja töökoha vahel avatuna, samas on pendelränne Eesti ja Soome vahel täielikult peatunud,» tõdes Helme.