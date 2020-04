Talunik: ministri idee pole paha, kuid oma põllule ma õpilasi ei laseks

Künnapuu selgitas, et tema talu puhul on tegemist väiketootjatega, kes kasvatavad nö nišitooteid ja varustavad nendega otse Tallinna tipprestorane. Tegemist on taimedega, mis on suure vaevaga kasvuhoones ette kasvatatud ja kui tallu tuleb oskamatu kõplaja, kes võib vigastada kümneid taimi, siis kannatab terve saak.