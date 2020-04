Reitingud: Reformierakond jätkab kindla liidrina

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,4 protsenti, Keskerakonda 25 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7,7, Eesti 200 7,3 ning Isamaa 5,6 protsendiga. SDE on tõusnud taas populaarsuselt neljandaks erakonnaks. Eesti 200 toetus saavutas tipu veebruari lõpus, tõustes üheksa protsendini, kuid on seejärel liikunud pigem langevas trendis.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,3 ja opositsioonierakondi 40,1 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölder märkis, et võrreldes eelmise nädala tulemustega ning nende pinnalt välja toodud trendidega midagi oluliselt muutunud ei ole. «Keskerakonna ja Reformierakonna vahe on suurenenud, kuid on märke sellest, et see kasv on taaskord aeglustunud, kuna viimase nädala jooksul küsitletute seas seda kasvu enam märgata ei olnud,» ütles Mölder.

«Me teame, et Reformierakonna valija on pigem kõrgepalgaline. Siiski nägime pärast eelmise aasta valimisi ka seda, et sissetulekugrupis 500-1000 eurot kuus kasvas Reformi ja kahanes Keskerakonna toetus märgatavalt ning pikka aega oli Reformierakond kõige populaarsem erakond ka selles valijagrupis,» ütles Mölder.

Praeguseks on aga vanad erinevused taastunud ning alla 1000 eurot teenivate seas on Keskerakond taas selgelt kõige populaarsem ning vastupidi, rohkem kui 1000 3urot kuus teenivate seas on Reformierakond selgelt kõige populaarsem. «Mis puudutab väiksemaid erakondi, siis viimasest kahest nädalast pärinevad andmed näitavad, et Eesti 200 toetus on vähenemas ning nende paari kuu tagune tipphetk on selgelt möödas,» lisas Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.