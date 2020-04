Pildid ⟩ Lähedane leidis Harjumaal surnud inimese korterist hulga tulirelvi

Politsei tuletab meelde, et relvade ehitamine on äärmiselt ohtlik ning need võivad uudishimulikesse kätesse sattudes põhjustada suure õnnetuse, rääkimata kohtulikust karistusest. Kohe politseid teavitades hoiti halvim ära – keegi ei saanud viga ning ka kriminaalmenetlust ei alustatud.