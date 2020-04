VIDEO ⟩ President jättis päästeseadust ja relvaseadust muutva seaduse välja kuulutamata

«Jätan selle seaduse välja kuulutamata, sest see on vastuolus Eesti põhiseadusega,» sõnas president Kersti Kaljulaid, osutades kolmele põhiseaduse paragrahvi riivele.

Kaljulaidi sõnul pole tegu käesoleva kriisi reguleerimise või selle mõjude maandamiseks mõeldud seadusega, seadus algatati riigikogus juba eelmise aasta lõpus. «Ja see on kriisi taustal lihtsalt oma tavalist, rahulikku seadusloome protsessi pidi jõudnud tänaseks siia meie ette,» selgitas Kaljulaid.

Presidendi sõnul on ta kõigi fraktsioonide juhtidega juba ennetavalt suhelnud ja võimalikke põhiseaduse riiveid ka arutanud. «Põhiseadusega vastuolus on seaduse see osa, millega antakse kriisiolukorras hädaabiteadete menetlemise andmekogule õigus saada tervise infosüsteemist andmeid selle kohta, kas, kus ja millal on mõnele inimesele selles kriisolukorras antud arstiabi või osutatud tervishoiuteenust,» selgitas Kaljulaid.

See tähendab, et sisuliselt saaks kolmandad isikud küsida kriisiabi telefonilt 1247 infot selle kohta, kas mõni inimene on kriisi käigus paigutatud mõnda Eesti haiglasse. President toonitas, et isikuandmete kaitse kuulub inimese põhiõiguste ja -vabaduste hulda.

Nii on eriti oluline, et inimesed saaksid ise maksimaalselt otsustada selle üle, kellel on ligipääs nende andmetele. President mõistab vajadust teatud olukordades seda infot töödelda ja väljastada, kuid see peab käima kooskõlas põhiseadusega.

Näiteks on seadusemuudatuses selgelt määramata, millistes olukordades ning kellele saaks taolisi isikuandmeid kriisiabi telefoni kaudu avaldada; samuti ka see, kuidas tuvastatakse inimesed, kellele andmeid väljastatakse.

Lisaks on seadusemuudatused välja toodud kriisiolukorra termin, kuid juriidilist sisu sellel pole. Samuti jätab seadusandja kirjeldamata, millistel juhtudel andmete avaldamine toimuma hakkab.

President saatis eelnõu tagasi riigikokku.

20. märtsil teatas president Kersti Kaljulaid otsusest jätta senist pensionikorraldust oluliselt muutva kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse teist korda välja kuulutamata ja pöördus riigikohtusse taotlusega kuulutada see põhiseadusega vastuolus olevaks.

Enne seda oli president Kaljulaid varem pöördunud riigikohtusse ühel korral seoses Kaitseväe luureõiguste laiendamisega ning riigikohus tunnistas seaduse osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks. Eesti iseseisvuse taastamise järel on Vabariigi President taotlenud riigikohtult põhiseaduse järelevalvet siiani 15 korral.

Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmine

Riigikogu võttis 15. aprillil vastu päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse, mis on seotud kriisiinfoliini 1247 teenuse käivitamise, vabatahtlike päästjate kaasamise, päästeameti ülesannete ning relvaseaduse täpsustamisega.

Ehkki kriisiinfoliin on juba mõnda aega töös olnud, taheti seadusemuudatusega anda kriisiinfo teenuse osutajatele, sealhulgas vabatahtlikele, ligipääs ka inimeste isikuandmetele. Riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu kasutamist põhjendati eesmärgiga kaitsta inimese elu, tervist ja vara, et menetleda ka isikuandmeid kiirema abi osutamiseks.

Samuti andnuks päästeseaduse muutmine kriisiinfoliini töötajatele õiguse tervise infosüsteemist pärida andmeid selle kohta, kas, kus ja millal on kriisiolukorras kannatanule osutatud tervishoiuteenust seoses kriisiolukorraga.