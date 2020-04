Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

1666 ametlikult nakatunut

Ööpäeva jooksul analüüsitud 1677 Covid-19 viiruse testist osutus positiivseks 9 proovi, mis tähendab, et Eestis tänaseks tehtud 51 188 esmasest testist on 1666 ehk 3,3 protsenti olnud positiivsed.

Uue koroonaviiruse tõttu on haiglaravil 89 inimest, kellest kümme on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 236 inimest. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 50 inimest.

Oht ei ole kuskile kadunud, rõhutas terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets äsjasel pressikonverentsil. Tema sõnul saame me peagi ka täpsemad juhised selle kohta, kuidas käituda koroonakriisi ajal vabas õhus. Seni tuleb järgida nõuet olla värskes õhus treenides maksimaalselt kümnekesi ja hoida distantsi.

Ehkki 2. maist võib taasavada kõik avalikud välijõusaalid ja spordiplatsid, on selge see, et Tallinnas neid jõulinnakuid veel ei avata – linnapea Mihhail Kõlvart tunnistas tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil, et pole võimalik tagada tingimusi, mis on korralduses välja toodud: trenažööre tuleb desinfitseerida pärast iga kasutuskorda, kuid see ei ole Tallinna puhul reaalne. Sama kinnitas Narva linnapea. Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuhil doktor Arkadi Popovil on pealinlastele häid uudiseid: tema sõnul on Tallinnas nakatumise tipp seljataha jäänud.

Kriis ja poliitika

Kas Eestis peaks olema maski kandmine sotsiaalne norm või kohustus? Peaminister Jüri Ratas ütles eile Postimehe veebisaates «Otse Postimehest», et maskide kandmist kohustuslikuks ei muudeta. Veel selgitas ta, et väljumisstrateegia dokument on esialgu konkreetsete kuupäevadeta seepärast, et see oleks praegu liiga vastutustundetu. Miks on Jüri Ratasel etteheiteid terviseametile ja mida ta kostab vastuseks oma kriitikutele, saab järelvaadata siit.

Peaminister Ratase kodupartei Keskerakond on end eriti agaralt rakendanud koroonakampaania vankri ette. Erakonna liikmeid, sh ministreid, näidatakse sotsiaalmeedias tänamas koroonakriisi eesliinitöötajaid ja jahutamas pinevat olukorda. Erakond ei pea paljuks osta ka oma sotsiaalmeedia postitustele võimendust - viimase kuu aja avalikud andmed näitavad, et Keskerakond on Facebookis sellele kulutanud üle 3000 euro.

Meile meeldib Facebookis aega veeta, sest sealt saab kõik kätte. Kuid kas sealses infovoos on võimalik eristada libauudiseid tõestest – eriti praeguse rahvatervise kriisi ajal.

Eriolukorra lõpu ootus

Alates 4. maist saavad Saaremaa, Muhumaa, Hiiumaa, Vormsi, Kihnu, Ruhnu ja Manija saarte ning mandri vahel vabalt liikuda inimesed, kellel on saarel rahvastikuregistri järgi alaline elukoht ning nendega koos võivad liikuda ka lähemad pereliikmed. Samal ajal jälgib kriisikomisjon, kas koroonaviiruse nakkuskordaja Eestis suureneb või väheneb, sest sellest lähtuvalt pannakse paika näiteks ka ürituste mastaabid. Praegustel andmetel peab eeloleval suvel suurüritustest osavõtjate arv jääma 500 kuni 1000 piiresse, ütles majandusminister Taavi Aas selgituseks küsimusele, mitmest inimesest algab suurüritus.

Pärast isolatsiooninõuete leevendamist on paratamatu, et tuleb nakatumise teine laine, sellest ei ole pääsu, hoiatab Tartu ülikooli kliinikumi kriisimeeskonna pealik, intensiivraviarst professor Joel Starkopf.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits leiab, et valitsus peaks olukorra leevendamiseks piiranguid hoogsamalt lõdvendama. Ta ütleb, et koroonakriis võib meile olla kurvemate tagajärgedega, kui oli 2007. aasta majanduskriis, sest sotsiaalne ja vaimne kriis on alles tulekul.

***

Tartus on aprilli viimane päev alati tähendanud seda, et linnapea annab üheks ööks võimu üle tudengitele, kes tähistavad volbrit rongkäigu ja peoga. Sel aastal aga tuleb ka volbriöö teisiti.