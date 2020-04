Ratas: valitsuse moodustamist Isamaa ja EKREga pole põhjust kahetseda

Saatejuhid võtsid muu hulgas jutuks valitsuse kommunikatsiooni eriolukorras, märkides, et valitsus tänavu ilmselt selge sõnumi auhinnale ei kandideeri. Peaminister selgitas, et viimased poolteist-kaks kuud on olnud valitsusele väga keerulised. «Anda välja siin ainult selgeid ja üheseid vastuseid on ülikeeruline. Seda ei suuda ükski maailma riik,» sõnas Ratas. «Me oleme teinud kõik oma otsused parimas usus ja teadmises nii eile, täna kui ka homme, et kaitsta Eesti inimesi, kaitsta Eesti inimeste tervist ja elu.»

«Kui ma oleksin saatejuht, ma küsiksin samamoodi, miks ei ole konkreetseid kuupäevasid väljumisstrateegial, kas maski tohib kanda, mis saab avalikest üritustest. Neid küsimusi on niivõrd kerge, ma ütleks, et ka õigustatud küsida, aga nendele küsimustele on sageli ülikeeruline vastata,» lisas peaminister.

Kuna ürituste korraldajad vajavad mingit raamistikku, kas ja millisel kujul saab suvel üritusi korraldada, siis tundsid saatejuhid huvi, milline saab ikkagi olema vabaõhuüritustest osavõtjate maksimaalne lubatud arv. Ratas märkis, et konkreetse numbri teeb valitsus teatavaks mai lõpus. Rahvusvahelisi üritusi peaministri sõnul suvel korraldada ei saa, aga näiteks Seto kuningriigi päevade puhul saab selgust kuu aja pärast.

Jüri Ratas möönis, et praegu pole hästi fikseeritud see, kuidas üleriigilised kohustused ja käitumisreeglid toimivad pärast eriolukorrast väljumist. «Minu meelest siin on vaja õigusselgust, siin on vaja teha teatud seadusemuudatusi,» arvas ta.

Saatejuhid pärisid peaministrilt, kas praegustes oludes on ikka mõistlik Tallinna kaubanduskeskused lähiajal uuesti avada, pidades silmas pealinna koroona-statistikat. Ratas vastas, et ka tema vaatab neid arve mureliku pilguga ning lähipäevil ostukeskustesse kindlasti ei pääse. «Kui me võtame lähemad paar nädalat, see peaks olema kuni 13. mai kaasa arvatud, siis ma arvan, et selle aja jooksul, kui viiruspuhang lubab, siis mina toetaks kaubanduskeskuste avamist,» sõnas Ratas.

Tööandjate keskliit on rõhutanud, et valitsusel on kiiresti vaja koostada plaan järgmiseks kuueks kuuks, et ettevõtetel oleks selge, millises keskkonnas tuleb edasi tegutseda. Ratas märkis, et selline plaan, täpsemalt majanduse elavdamise tegevuskava on praegu majandusministeeriumis koostamisel ning valitsus hakkab seda arutama mais.