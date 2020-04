Riigiametnike palgakärpe eelnõu jõuab valitsuse ette

Eelnõu kohaselt on valitsusel õigus eriolukorra ajal teha riigikogule ettepanek vähendada kõrgemate riigiteenijate ametipalga koefitsiente juhul, kui vähendatakse riigieelarvest makstavaid töötasusid. Seega on proportsionaalselt riigieelarvest makstavate töötasude kogusumma vähenemisega võimalik vähendada presidendi, peaministri, riigikohtu esimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri, riigikohtu liikme, riigi peaprokuröri, ministri, riigisekretäri, ringkonnakohtu kohtuniku, maa- ja halduskohtu kohtuniku, riikliku lepitaja, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku, Eesti Panga nõukogu esimehe ja liikme ametipalga koefitsiente.

Põhiseadus lubab riigikogu liikme tasu ning piiranguid muu töötulu saamisel muuta riigikogu järgmise koosseisu kohta. Riigikohus on 2009. aastal leidnud, et põhiseaduse kohaselt ei ole ametisoleval riigikogu koosseisul enda liikmete jaoks lubatud muuta riigikogu liikme tasu, välja arvatud juhul, kui see seab ohtu riigikogu liikme sõltumatuse ja mandaadi kasutamise vabaduse või riigi kaitsmise. Riigi eelarveliste vahendite kokkuhoiu huvides on võimalik vähendada ametisoleva riigikogu liikmete kuluhüvitisi.